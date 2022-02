Réouverture des salles de cinéma, de spectacle et des lieux de culte dès lundi

MONTRÉAL — Une nouvelle phase des assouplissements des mesures sanitaires s’amorcera lundi au Québec avec la réouverture notamment des salles de spectacles à 50 % de leur capacité ou un maximum de 500 personnes à l’intérieur.

Sans surprise, le passeport vaccinal sera obligatoire pour accéder aux lieux.

À compter du 7 février, les Québécois pourront renouer également avec les sorties au cinéma, mais avec les mêmes restrictions qui s’appliquent aux salles de spectacles.

Il faudra cependant attendre jusqu’au 14 février dans le cas de certaines autres activités culturelles, artistiques ou de loisir. Il est donc conseillé de s’informer auprès des commerçants pour savoir s’ils sont bel et bien ouverts.

Par ailleurs, les lieux de culte pourront à nouveau accueillir leurs fidèles à compter de lundi, mais à la moitié de leur capacité ou un total de 250 personnes.

Le passeport vaccinal sera exigé dans les lieux de culte, sauf dans le cadre de funérailles et tout ce qui entoure les cérémonies funéraires à l’intérieur, à condition que 50 personnes et moins s’y trouvent, et ce, sans roulement.