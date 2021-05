Réouverture partielle du pont de l’Île-aux-Tourtes dès vendredi matin

MONTRÉAL — La réouverture graduelle du pont de l’Île-aux-Tourtes, dans l’ouest de Montréal, est légèrement devancée, après une fermeture d’urgence en raison de dommages et de bris la semaine dernière.

Le gouvernement a annoncé la réouverture d’une voie par direction à compter de vendredi à 5 h. La date de lundi avait été préalablement évoquée.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ont indiqué jeudi que les travaux effectués dans les derniers jours permettent une réouverture partielle sécuritaire pour tous les types de véhicules.

Le secteur reste toutefois à éviter puisque le pont n’est pas ouvert au maximum de sa capacité, et qu’une congestion importante est anticipée, notamment aux heures de pointe, ont précisé les ministres.

Le plan pour la réouverture des autres voies du pont qui relie Vaudreuil-Dorion et Senneville demeure inchangé, avec un retour au maximum de sa capacité (trois voies par direction) le 21 juin.

Jusqu’à ce moment, les mesures d’atténuation déployées seront maintenues, y compris le retrait du péage sur l’autoroute 30.

Québec encourage toujours le télétravail et l’utilisation du transport en commun.

Ce sont des bris et des dommages causés à des tiges de renforcement lors de travaux de forage qui ont provoqué la fermeture du pont.

Le projet de reconstruction du pont, qui est en cours de planification, est prévu en 2023.

Depuis le début de la pandémie, environ 70 000 véhicules traversent chaque jour le pont qui a été mis en service en 1965.