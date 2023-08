Réouverture partielle du train léger d’Ottawa après trois semaines de fermeture

OTTAWA — Le système de transport léger sur raild’Ottawa a été partiellement rouvert après une fermeture de trois semaines.

Une plus petite flotte de cinq trains à une seule voiture est maintenant en service entre la station Tunney’s Pasture, la plus à l’ouest, et l’arrêt de l’Université d’Ottawa, juste à l’est du centre-ville.

Les fournisseurs du transport en commun d’Ottawa affirment que le service complet devrait reprendre le 14 août après l’achèvement des travaux d’ajustement des rails de retenue dans les virages serrés et le remplacement des ensembles de moyeux de roue.

Le service a été interrompu au milieu de l’heure de pointe le 17 juillet après qu’un problème avec l’assemblage d’un train a été découvert lors d’une inspection de routine.

OC Transpo s’est engagé à effectuer une inspection détaillée de chaque véhicule. La société de transport avait initialement déclaré que le train léger serait de retour d’ici le 31 juillet, mais elle a abandonné ce plan, affirmant qu’elle avait besoin de plus de temps pour les travaux d’entretien.

Un service d’autobus de remplacement est toujours en service le long de toutes les stations du système de transport léger sur rail.