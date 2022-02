Repas en CHSLD: association avec l’ITHQ et 100 millions $ sur 5 ans de Québec

QUÉBEC — Le ministère de la Santé et des Services sociaux s’associe à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) pour améliorer l’offre alimentaire dans les CHSLD, incluant les maisons des aînés et les maisons alternatives.

Le ministre Christian Dubé précise qu’un mandat d’audit a été confié à l’Institut afin de valider la performance des opérations sur le terrain et ainsi identifier des pistes d’amélioration. L’initiative est dotée d’un financement de 100 millions $ sur cinq ans.

Cette amélioration de l’offre alimentaire en CHSLD devrait se faire de la préparation des plats à leur consommation par les personnes hébergées, selon les autorités.

Le ministre ajoute que le déploiement des pratiques en offre alimentaire dans les maisons des aînés et les maisons alternatives débutera dès leur ouverture à partir de l’automne prochain.

Un minimum de 50 % de l’enveloppe de 100 millions $ accordée est destiné à l’ajout de ressources humaines pour évaluer et intervenir les besoins nutritionnels des résidents et pour le développement de recettes, d’offre de mets et de menus aux textures adaptées.

Les autres dépenses admissibles seront dédiées à l’achat de denrées ou d’équipements permettant l’amélioration de l’activité repas dans les CHSLD.