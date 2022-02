Reprise des travaux à la législature de l’Ontario mardi, avant le scrutin de juin

TORONTO — La reprise pandémique, le logement et le coût de la vie seront au cœur des préoccupations des chefs de parti en Ontario, alors que l’Assemblée législative reprendra ses travaux mardi pour les dernières semaines de la session avant les élections de juin.

Le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Doug Ford a au moins un autre projet de loi majeur – son budget annuel – à déposer avant que les électeurs ne se rendent aux urnes, le 2 juin. Le plan de dépenses, qui est attendu avant la fin du mois de mars, donnera probablement un premier aperçu de la plate-forme de réélection du gouvernement Ford.

Ce budget pourrait contenir les réductions promises de la taxe provinciale sur l’essence qui, selon M. Ford, viendront avant le prochain budget, ou une réduction de l’impôt sur le revenu promise dans la plate-forme électorale de 2018.

On ignore toujours, par contre, l’issue des négociations en cours sur le programme fédéral de garderies à 10 $ par jour — les autres provinces et territoires ont tous conclu une entente avec Ottawa.

Le gouvernement Ford pourrait aussi adopter des mesures pour freiner la flambée des prix dans l’immobilier, qui ont presque triplé en Ontario au cours de la dernière décennie, malgré un ralentissement de la croissance des revenus.

Cette crise du logement était également un enjeu majeur pour les partis d’opposition, qui ont déjà défini leurs priorités.

La reprise après la pandémie devrait également être une priorité, a déclaré la cheffe de l’opposition, la néo-démocrate Andrea Horwath, en évoquant l’aide aux entreprises et aux travailleurs, et le financement du système de santé. Son parti a également l’intention de déposer un projet de loi, rédigé avec le Conseil national des musulmans canadiens, pour lutter contre l’islamophobie et le racisme.

Les libéraux, qui se battront pour regagner les sièges perdus après leur défaite en 2018 face aux conservateurs, ont également l’intention de mettre l’accent sur l’abordabilité et la réponse à la pandémie.

Le parti dirigé par Steven Del Duca a l’intention de demander un accord sur le programme national de garderies, un accès élargi aux tests rapides de dépistage de la COVID-19 et le dépôt d’un projet de loi pour ajouter le vaccin contre le coronavirus à la liste des vaccinations systématiques dans les écoles.

Mike Schreiner, chef des Verts de l’Ontario et seul député de ce parti, fait aussi de l’accès à un logement abordable une priorité absolue, ainsi que des solutions à la crise climatique qui tiennent compte de ces problèmes.