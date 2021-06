Réseaux sociaux: des candidates à la mairie bravent la sphère numérique

MONTRÉAL — Est-il encore possible de débattre sainement sur des sujets qui fâchent? L’Union des municipalités du Québec (UMQ) veut encourager plus de femmes à briguer la mairie. Mais une fois convaincue de s’engager dans le service public, le plus gros défi sera peut-être de les garder dans l’arène, car les querelles internes, mais plus particulièrement l’ambiance négative sur les réseaux sociaux pourraient en refroidir plusieurs.

La mairesse de Longueuil Sylvie Parent tire sa révérence et ne se présentera pas au prochain scrutin après avoir essuyé de virulentes critiques allant même jusqu’à des menaces de mort, à la suite de la décision de la ville d’abattre des cerfs dans un parc de sa municipalité.

«Les réseaux sociaux ne permettent pas un équilibre dans le débat», avait-elle déploré lors d’une table ronde des Assises de l’UMQ en mai. «Ça passe très vite au: “non c’est moi qui a raison” ou “c’est moi qui a la vraie réponse”.»

L’Union reconnaît que la pandémie a exacerbé le problème même si l’hostilité en ligne existait bien avant la COVID-19.

«Les gens émettent des commentaires plus virulents et ils le sont encore plus à l’égard des femmes», confirme la porte-parole de la Commission femmes et gouvernance de l’UMQ, Maude Laberge.

Bien entendu, les hommes peuvent aussi être l’objet d’attaques violentes. Le maire de Gatineau, Simon Pedneaud-Jobin, n’a pas été épargné par les menaces de mort. Il a également décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat.

Cependant le harcèlement qui vise particulièrement les femmes est prouvé et bien documenté, précise Mme Laberge, et «les risques de dérapages sont d’autant plus grands quand on y ajoute les coefficients: jeunes et issus des minorités».

Enjeu de société

C’est un enjeu de société auquel il faut s’atteler, fait-elle savoir. C’est pour cette raison que l’UMQ a lancé la campagne La démocratie dans le respect en janvier dernier, pour que s’enclenche «le début d’une prise de conscience» au niveau collectif.

Celle qui assume aussi le rôle de mairesse de Sainte-Martine nuance toutefois la situation dans son ensemble et rappelle que la majorité des échanges sur les réseaux sociaux ne dérivent pas en discours malveillant.

«On ne peut pas exister sans les réseaux sociaux, c’est surtout positif. Ça permet de tâter le pouls de la population sur des projets qui sont en cours», dit-elle.

«Le problème est réel, mais ça ne me fait pas peur», confie pour sa part, l’aspirante mairesse de Gatineau Maude Marquis-Bissonnette.

«Je ne regarde pas tout ce qui se dit sur moi», ajoute celle qui peut compter sur son équipe pour l’aider dans la gestion de ses comptes en ligne.

«Il ne faut pas tout croire et se laisser atteindre par tout ce qui se dit», renchérit la candidate de Rimouski, Virginie Proulx. Pour elle, c’est une question d’attitude et de distance par rapport aux propos véhiculés en ligne.

Mme Marquis-Bissonnette affirme également que les gens n’ont pas la même approche lorsqu’on les rencontre en personne.

Véhicule pour parler à la population

De l’avis de Mme Laberge, les réseaux sociaux sont encore les «meilleurs véhicules pour parler à la population».

Un avis que secondent plusieurs candidates à la mairie. C’est le cas de Valérie Renaud-Martin qui tentera de se faire élire à Trois-Rivières.

Elle partage régulièrement du contenu en ligne, notamment sur sa page Facebook, et y a récemment tenu une séance en direct pour présenter ses principales orientations.

Celle qui détient un baccalauréat en communications a d’ailleurs eu à gérer des réseaux sociaux au courant de carrière, avant son passage au conseil municipal. Malgré son expérience, elle n’a pas hésité à s’inscrire à une formation offerte aux élues et aspirantes candidates par le Groupe Femmes, Politique et démocratie pour apprendre à mieux gérer les diverses plateformes en regard de leur réalité de personnalité publique.

Dénoncer la haine

L’UMQ offre également des formations sur la gestion des réseaux sociaux et de l’image publique.

Même s’il n’y a pas de règles absolues, quelques balises peuvent aider à éviter les dérapages et à encadrer la conversation, affirme Mme Laberge qui siège également au conseil d’administration de l’UMQ.

Si l’on est victime d’acharnement ou de propos haineux, elle insiste sur la dénonciation publique. «Il faut tout documenter – messages privés, vidéos, commentaires – pour accumuler les preuves et il faut surtout dénoncer publiquement ces attaques répétées.

«L’importance c’est de ne pas rester seule, de faire des démarches en groupe», donc d’avoir des alliés au lieu de s’isoler afin d’éviter de faire face au problème seul(e).

L’UMQ rappelle également qu’on peut bloquer des personnes, établir des balises claires sur sa page en ce qui a trait aux discussions dans le respect et aussi déléguer la gestion des réseaux sociaux à un membre de l’équipe.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.