Résidence Mont-Carmel: Québec solidaire veut interdire la conversion de RPA

MONTRÉAL — Québec solidaire a appelé vendredi le gouvernement à légiférer pour que plus aucune résidence privée pour aînés (RPA) ne subisse le sort de la résidence Mont-Carmel.

Le 31 janvier dernier, les locataires de la RPA montréalaise ont appris que leur foyer avait été vendu à un promoteur immobilier, qui compte en faire des logements normaux.

Si un propriétaire décide de vendre, «il faut obliger le maintien de la vocation de RPA de ces logements», a soutenu le porte-parole solidaire en matière d’aînés, Sol Zanetti, en conférence de presse à Montréal. Il était accompagné de la coporte-parole de son parti, Manon Massé, et de trois résidantes de Mont-Carmel.

«On ne peut pas laisser les propriétaires des RPA augmenter le loyer à leur guise», a-t-il ajouté, plaidant pour une réforme de la certification de ces établissements.

Les habitants de Mont-Carmel qui souhaiteraient rester chez eux devront payer un loyer 3 % plus élevé, et ce, sans avoir les services offerts par une résidence, comme une infirmière présente 24 heures sur 24, qui permettaient à plusieurs de demeurer autonomes.

M. Zanetti a aussi demandé que les RPA menacées de fermeture puissent être converties en coopératives ou en organismes à but non lucratif et «que 70 % des nouvelles certifications soient accordées à des RPA coopératives ou à but non lucratif», qui pourront mettre le bien-être des aînés au premier plan.

Il a proposé la mise sur pied d’un programme de subventions à cet effet.

Finalement, il a critiqué le fait qu’en ce moment, les RPA reçoivent des deniers publics sans qu’on sache si elles ont réellement besoin d’aide ou comment l’argent est utilisé. «Pour recevoir des subventions publiques (…) il va falloir que les RPA ouvrent leurs livres au gouvernement.»

