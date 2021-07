Résidence permanente pour motifs humanitaires: hausse du pourcentage de refus

OTTAWA — Les étrangers qui revendiquent le statut de résident permanent au Canada pour motifs humanitaires ou de compassion sont de plus en plus nombreux à être rejetés, selon de récentes données.

Certaines personnes qui ne répondent pas aux critères d’admission à la résidence permanente au Canada peuvent être admises au pays selon une analyse cas par cas, pour des raisons humanitaires.

Or, des données du ministère de l’Immigration obtenues le printemps dernier par la députée Jenny Kwan, du Nouveau Parti démocratique (NPD), le pourcentage moyen de refus a oscillé entre 35 % et 41 % entre 2016 et 2019.

En 2020, cette proportion a augmenté à 57 %, alors que les données mesurées jusqu’au 28 février dernier démontrent pour le début de l’année en cours un taux de refus de 70 %.

Jenny Kwan exhorte le gouvernement libéral à expliquer pourquoi une telle augmentation du pourcentage de demandes refusées s’est produite au cours des dernières années et à apporter des correctifs sans délai.

La députée de Vancouver-Est, en Colombie-Britannique, déplore aussi que le processus de sélection de ces personnes se déroule derrière des portes closes.

Des fonctionnaires du ministère de l’Immigration n’ont pas répondu aux demandes d’explication du phénomène.

Le directeur d’une association qui défend les travailleurs immigrants, Syed Hussan, rappelle que les motifs humanitaires et de compassion sont la seule possibilité pour les sans-papier de pouvoir obtenir la résidence permanente au Canada et avoir accès aux soins de santé et aux services d’éducation.

Syed Hussan assure qu’aucun changement officiel n’a été apporté aux politiques fédérales, mais que néanmoins, les taux de rejet de candidatures atteint des sommets. Il demande au gouvernement de s’expliquer.