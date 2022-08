Résidus dans l’Athabasca: rien n’est encore décidé, assure le ministre Guilbeault

Le ministre fédéral de l’Environnement affirme que le rejet de résidus de sables bitumineux traités dans l’environnement n’est pas la seule solution envisagée pour nettoyer les immenses bassins toxiques en Alberta.

Steven Guilbeault affirme que même si son gouvernement élabore des règlements sur la façon dont les résidus pourraient être drainés dans la rivière Athabasca, d’autres solutions sont également à l’étude.

Les commentaires de M. Guilbeault interviennent alors que des enquêteurs de l’UNESCO arrivent en Alberta pour examiner les menaces qui pèsent sur le parc national Wood Buffalo, qui pourrait être placé sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril.

Des Premières Nations et des groupes environnementaux craignent que les gouvernements provincial et fédéral aient déjà décidé que le traitement et le rejet des résidus étaient la voie à suivre.

Mais M. Guilbeault dit que ce n’est pas le cas et que tout plan de traitement devrait être approuvé par son ministère.

Il dit que la décision sera prise après une large consultation, et pas seulement avec les entreprises de sables bitumineux.