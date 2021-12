Résolu met à l’arrêt une usine du Tennessee qui accumule des pertes financières

MONTRÉAL — Produits forestiers Résolu annonce jeudi la mise à l’arrêt pour une période indéterminée de ses activités de fabrication de pâte et papier à son usine américaine de Calhoun, au Tennessee.

La fabrication et la conversion de papier tissu se poursuivront à cette usine et le centre de distribution adjacent demeurera entièrement opérationnel.

Résolu prévoit que la mise à l’arrêt touchera directement 350 postes à l’usine de Calhoun. L’installation emploie un total de 545 personnes.

Les activités de fabrication de pâte et papier se poursuivront pendant un maximum de 60 jours afin que la fermeture se fasse de façon ordonnée.

Le président et chef de la direction de Produits forestiers Résolu, Rémi G. Lalonde, explique que le succès des activités de fabrication de pâte et papier à l’usine de Calhoun a été difficile à atteindre, malgré les efforts des employés et les investissements en temps, en énergie et en ressources.

Produits forestiers Résolu affirme que l’usine continue d’accumuler d’importantes pertes financières malgré la solidité des conditions actuelles du marché tant dans le secteur de la pâte que dans celui du papier fin non couché qu’elle fabrique. Au cours des 12 mois ayant pris fin le 30 septembre, les activités de fabrication de pâte et papier à l’usine de Calhoun ont généré une perte d’exploitation de 62 millions $.

Une fois que la mise à l’arrêt pour une période indéterminée sera achevée, Produits forestiers Résolu s’attendra à une amélioration de son bénéfice d’exploitation global d’environ 35 à 40 millions $.

M. Lalonde assure que la compagnie basée à Montréal s’emploiera à soutenir ses employés en cette période difficile, travaillera avec le syndicat et respectera la convention collective de l’usine.

Entreprise citée dans cette dépêche: Produits forestiers Résolu (TSX:PFR)