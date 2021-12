Resserrements des mesures sanitaires dans les provinces de l’Atlantique

HALIFAX — L’Île-du-Prince-Édouard s’est jointe à Terre-Neuve-et-Labrador, mardi, et a annoncé des exigences d’isolement pour tous les visiteurs, dans le but de limiter la propagation de la COVID-19 et du variant Omicron.

La province a identifié depuis une semaine 115 nouveaux cas, soit plus de 20 % de tous les cas enregistrés dans l’île depuis le début de la pandémie

Le premier ministre Dennis King a annoncé mardi qu’à partir de mercredi 8 h, toute personne arrivant sur l’île de l’extérieur de la province devra s’isoler pendant quatre jours. Chaque visiteur recevra deux tests rapides et devra les utiliser les deuxième et quatrième jours de son isolement obligatoire.

Le premier ministre King a aussi annoncé que tous les bars et restaurants devront cesser de servir les clients à 23 h. Il a aussi rappelé que l’heure n’était pas aux partys de bureau ou aux rassemblements.

L’Île-du-Prince-Édouard signalait mardi 29 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total d’infections actives à 112 dans la province. La docteure Heather Morrison, administratrice en chef de la santé publique, a déclaré que quatre des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas des résidents permanents de l’Île-du-Prince-Édouard.

La docteure Morrison a souligné qu’un grand nombre de personnes sont en isolement volontaire en raison de contacts étroits avec des cas confirmés, dont 125 élèves de trois écoles de l’île.

Terre-Neuve-et-Labrador

Ailleurs dans la région de l’Atlantique, les personnes visitant Terre-Neuve-et-Labrador devront aussi s’isoler, pendant cinq jours, à compter de 15 h mardi. Dans le cadre de ces nouvelles mesures annoncées dimanche, les voyageurs devront également passer un test rapide à chacun de ces cinq jours.

Toutes ces mesures interviennent alors que les quatre premiers ministres du Canada atlantique exhortent leurs concitoyens à faire preuve de prudence pendant la période des Fêtes. L’appel a été publié dans un communiqué à la suite d’une conférence téléphonique organisée lundi par le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

Les premiers ministres ont souligné l’importance de suivre les directives de santé publique afin de réduire le risque que les hôpitaux de la région ne soient débordés par des patients gravement malades de la COVID-19.

Ils demandent aux citoyens d’éviter les rassemblements importants pendant les Fêtes, de porter le masque dans les endroits publics et de respecter la distanciation de deux mètres. Ils exhortent aussi les citoyens qui éprouvent des symptômes à passer rapidement un test de dépistage et à s’isoler.