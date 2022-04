Ressources intermédiaires: des articles de la loi jugés inconstitutionnels

MONTRÉAL — La Cour supérieure vient de déclarer inconstitutionnels certains articles d’une loi sur les Ressources de type familial et les Ressources intermédiaires parce qu’ils portent atteinte à la liberté d’association.

Ces Ressources (RI et RTF) sont des personnes qui hébergent, à leur domicile, des usagers qui leur sont confiés par un établissement public. Il peut s’agir d’enfants en difficulté, d’adultes, de personnes âgées, auxquels elles offrent un milieu de vie adapté à leurs besoins. Elles signent une entente de service avec l’établissement.

Après un litige concernant le droit de se syndiquer de ces Ressources RI et RTF, Québec avait adopté la «Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant».

Ce sont des articles de cette loi qui viennent d’être déclarés inconstitutionnels par la Cour supérieure, à la suite d’une requête en ce sens de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

La Cour supérieure a déclaré ces articles inconstitutionnels parce qu’ils portent atteinte à la liberté d’association garantie par les chartes québécoise et canadienne des droits.

La CSD critiquait entre autres l’article 53 de la loi, qui prive les RI et les RTF du droit de grève, sans leur donner accès à un mécanisme efficace de règlement des différends pour compenser.