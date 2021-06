Restes de 215 enfants à Kamloops: l’Église à blâmer, selon un sondage Léger

OTTAWA — Deux Canadiens sur trois pointent l’Église du doigt pour établir la responsabilité des abus commis sur des enfants dans les pensionnats autochtones du pays, y compris pour les morts qui s’y sont produites.

Un sondage en ligne a été réalisé par la firme Léger, en collaboration avec l’Association d’études canadiennes, environ une semaine après que les Canadiens eurent récemment appris que les restes de 215 enfants venaient d’être trouvés enfouis sur le site d’un ancien pensionnat autochtone de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Pendant plus de 100 ans, quelque 150 000 enfants des Premières Nations, de même que des peuples métis et inuits ont été envoyés de force dans ces pensionnats financés par l’État et dirigés par l’Église.

Parmi les répondants au sondage, 66 % imputent la responsabilité des horreurs perpétrées dans ces pensionnats à l’Église, alors que 34 % sont d’opinion que les gouvernements doivent être blâmés.

Le vice-président de la firme Léger, Andrew Enns, a observé que le blâme principal dirigé vers le clergé intervient alors que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a demandé à l’Église de prendre une responsabilité pour ce qui s’est produit dans les pensionnats.

L’Église catholique a dirigé le pensionnat autochtone de Kamloops de 1890 à 1969 et a été à la tête de la plupart des autres pensionnats autochtones du Canada. Or, l’Église catholique n’a jamais présenté d’excuses pour les multiples abus associés à ces établissements.

À 80 %, les répondants au sondage prévoient que ce qui a été révélé à Kamloops ne soit que la pointe de l’iceberg de tout le dossier des pensionnats autochtones. D’ailleurs, 77 % des participants invitent le gouvernement du Canada à ordonner que des fouilles soient menées sur les lieux de tous les autres anciens pensionnats autochtones.

Les horreurs de Kamloops et le potentiel qu’il y en ait eu d’autres fait remettre en question à 57 % des répondants les fondations morales du Canada.

Le sondage a été réalisé du 4 au 6 juin auprès de 1539 adultes; aucune marge d’erreur ne peut lui être attribué.