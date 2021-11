Restrictions de voyage: Ottawa ajoute le Nigéria, le Malawi et l’Égypte sur la liste

OTTAWA — Le Canada ajoute trois autres pays du continent africain sur la liste des pays visés par des restrictions frontalières en raison de la progression du variant Omicron.

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi après-midi que le Nigéria, le Malawi et l’Égypte s’ajouteront à la liste des sept pays de l’Afrique australe déjà visés par des mesures plus strictes depuis vendredi dernier, soit l’Afrique du Sud, l’Eswatini, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique et la Namibie.

Les citoyens étrangers seront interdits d’entrée au Canada après avoir séjourné dans les deux dernières semaines dans l’un de ces 10 pays.

Les Canadiens et résidents permanents qui arriveront de l’un de ces pays se feront imposer une quarantaine de 14 jours et devront se soumettre à deux tests de dépistage – un à leur arrivée et un autre au huitième jour. Et les voyageurs qui auront transité par l’un de ces pays africains devront se faire tester durant leur escale.

Tous les voyageurs qui transitent par les aéroports canadiens devront également subir un test de dépistage à leur arrivée, qu’ils soient vaccinés contre la COVID-19 ou non.

Ces mesures plus restrictives ont été annoncées après la découverte de cinq cas du variant Omicron au Canada, dont quatre en Ontario et un au Québec. Des centaines de voyageurs ayant séjourné dans des pays d’Afrique australe sont aussi suivis de près par les différentes provinces canadiennes.

Avant même l’annonce d’Ottawa, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh déplorait qu’on resserre une fois de plus les restrictions de voyages pour des pays spécifiques. À son avis, «ce n’est pas quelque chose qui fonctionne (de) manière efficace pour protéger la population».

Il vaudrait mieux, selon M. Singh, lever les brevets des compagnies pharmaceutiques afin de permettre aux pays du monde entier, incluant les pays en voie de développement, de créer leurs propres vaccins.