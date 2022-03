Retards de paiement aux travailleurs dans la santé: les versements ont commencé

MONTRÉAL — Les paiements dus à des milliers de travailleurs dans la santé, depuis des mois, ont finalement commencé à être versés.

La Presse Canadienne avait révélé, en octobre dernier, que des milliers de préposés aux bénéficiaires étaient victimes de ces retards de paiement, qui concernaient des augmentations de salaire et des primes, et même des versements d’équité salariale.

Puis, au début de novembre, elle avait rapporté que des infirmières aussi étaient touchées par les mêmes retards de paiement.

Québec avait alors expliqué ces retards de paiement par les nombreux changements à apporter aux paies, ainsi que le nombre d’employés touchés — ce qui fait que les entreprises privées qui font le traitement de la paie n’avaient pu effectuer les modifications à temps.

Les travailleurs de la santé étaient en colère, d’autant plus que Québec leur en demandait encore plus, en temps de pandémie.

Or, la situation est en voie de se résorber.

Le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, qui représente des préposés aux bénéficiaires, a fait savoir lundi que la majorité des primes et des augmentations de salaire dues avaient commencé à être versées dans la plupart des établissements. Ce n’est toutefois pas le cas pour les versements d’équité salariale.

Du côté de la FIQ (Fédération interprofessionnelle en santé), on décrit une situation «à géométrie très variable»: les paiements de rétroactivité et les augmentations de salaire ont commencé à être versés, mais plusieurs primes en lien avec la convention collective et les arrêtés ministériels ne le sont toujours pas.