Retards pour délivrer les passeport: création d’un groupe de travail spécial à Ottawa

TORONTO — Le gouvernement fédéral a créé un groupe de travail spécial pour l’aider à s’attaquer aux retards importants dans le traitement des demandes de passeport et d’immigration qui ont laissé les Canadiens frustrés.

Ce nouveau groupe d’intervention, composé de membres du Conseil des ministres, examinera la prestation des services, cernera les lacunes et les points à améliorer et formulera des recommandations au gouvernement pour que les Canadiens d’un océan à l’autre reçoivent des services de la plus haute qualité.

Dans une déclaration annonçant le nouveau groupe de travail, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que le gouvernement fédéral sait que les retards actuels sont inacceptables.

«Nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer la prestation de ces services afin qu’ils soient fournis de manière efficace et rapide», a déclaré le premier ministre Trudeau.

«Le nouveau groupe d’intervention contribuera à orienter le travail du gouvernement afin de mieux répondre aux besoins changeants des Canadiens et continuer à leur fournir les services de qualité qu’ils méritent et dont ils ont besoin», a -t-il précisé par voie de communiqué.

On s’attend à ce que le comité formule des recommandations, avec des solutions à court et à long terme pour réduire les temps d’attente, éliminer l’accumulation des demandes en attente de traitement et améliorer la qualité globale des services offerts.

Le groupe d’intervention se penchera aussi sur les problèmes externes, comme les pénuries de main-d’œuvre qui contribuent aux retards de voyage que ce soit au pays ou à l’étranger.