Retour de certaines activités sportives le 26 mars et des gyms en zone rouge

MONTRÉAL — Le sport civil comme scolaire se déconfinera progressivement à partir du 26 mars, a fait savoir Québec, qui permettra aussi aux gyms de rouvrir en zone rouge.

La ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a annoncé le retour de certaines activités récréatives et sportives en conférence de presse, vendredi après-midi, à Montréal.

Les matchs de hockey, de soccer et autres sports ne seront toujours pas permis, mais des entraînements de groupe seront possibles, ce qui permettra aux enfants de retrouver leurs coéquipiers, a souligné avec enthousiasme Mme Charest.

Elle n’a pas voulu faire de distinction entre le sport à l’école et celui qui se pratique à l’extérieur de ses murs, pour que les règles soient plus claires.

Par contre, la distinction «zone rouge» et «zone orange» est maintenue, et les possibilités sont évidemment plus grandes dans ces dernières.

En zone rouge, les deux plus grands changements sont les suivants: les gyms pourront ouvrir leurs portes dans deux semaines dans le Grand Montréal, ainsi que dans les régions de Lanaudière et des Laurentides. Aussi, les installations sportives intérieures seront accessibles à ceux qui pratiquent une activité seul, à deux, ou avec leur bulle familiale. À l’extérieur, huit personnes peuvent désormais se réunir pour diverses activités, dont se lancer un ballon.

En zone orange, les activités intérieures organisées peuvent désormais se faire en groupe de huit, et à l’extérieur, en groupe de 12.

La reprise des activités parascolaires avait déjà été annoncée, et elles peuvent être offertes dans les écoles, en groupe-classe stable, dès lundi, partout au Québec.

Mais les élèves en zone orange pourront avoir une possibilité de plus dès le 26 mars: ceux de groupes-classes stables différents pourront participer à des activités parascolaires intraécoles, sans contact, en groupe de huit à l’intérieur et de 12 à l’extérieur.

Toute activité de loisir et de sport de groupe à l’intérieur doit être obligatoirement encadrée par une personne responsable du respect des mesures sanitaires en vigueur.