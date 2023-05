Retour de conditions sèches en Alberta, une activité plus intense des feux persiste

Alors que davantage de personnes évacuées par des feux de forêt sont autorisées à rentrer chez elles en Alberta, les responsables provinciaux avertissent que des conditions chaudes et sèches reviennent cette fin de semaine dans certaines régions.

Melissa Story d’Alberta Wildfire a indiqué que des conditions d’incendie élevées étaient anticipées et que les équipes au sol constatent une activité de feu plus intense sur les périmètres des incendies de forêt.

Elle a ajouté que la plupart des feux n’ont pas augmenté de manière substantielle et elle ne pense pas qu’aucun n’a franchi ses lignes de confinement.

Le nombre de personnes évacuées samedi après-midi s’élevait à 5257, contre plus de 7200 mercredi, après des conditions plus fraîches et plus humides la semaine dernière.

Près de 50 feux de forêt dans la zone de protection forestière de l’Alberta brûlent, dont 14 sont répertoriés comme incontrôlables.

La directrice exécutive de l’Agence de gestion des urgences de l’Alberta, Cyndee Evans, affirme que la situation reste grave malgré les récentes nouvelles positives.

«Bien que nous puissions nous réjouir que davantage d’Albertains commencent à rentrer chez eux, nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Ce n’est pas le moment de faire preuve de complaisance. Veuillez continuer à faire votre part et aider à prévenir la propagation des incendies de forêt et d’autres dommages», a déclaré Mme Evans lors d’une conférence de presse samedi.

Mme Story a souligné que des averses étaient prévues pour certaines parties de l’Alberta plus tard samedi, réduisant ainsi le danger d’incendie, mais elle a également averti que ces conditions entraînaient un risque de foudre.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a fait savoir dans un message sur Twitter qu’une prolongation du déploiement du personnel des Forces armées canadiennes pour aider aux efforts de lutte contre les incendies avait été approuvée.

Des pompiers néo-zélandais avaient été accueillis dans la province vendredi et près de 200 pompiers et membres du personnel de soutien australiens arriveraient cette fin de semaine.

L’Alberta reste sous l’état d’urgence à l’échelle de la province, bien que certaines interdictions concernant les feux, les véhicules tout terrain et les véhicules hors route ont été assouplies ces derniers jours.

Le comté de Parkland, à l’ouest d’Edmonton, a levé vendredi l’état d’urgence local qui était en place depuis le 29 avril et a rétrogradé une interdiction de feu à une restriction de feu. Cela signifie que «les feux sécuritaires dans des foyers approuvés avec un grillage sont autorisés et ne nécessitent pas de permis».

Cependant, les feux sans grille nécessitaient toujours des permis et les feux à ciel ouvert dans le comté sont toujours interdits.

La mise à jour sur les feux de forêt de la zone forestière de haut niveau indique que l’incendie de Pasqua, situé dans la communauté de Fox Lake, a vu une augmentation de l’activité des incendies après un temps chaud et sec vendredi, et que les températures et le comportement des incendies devraient augmenter samedi.

Fox Lake reste évacué, mais les résidents sont autorisés à s’inscrire à des visites de la communauté lundi pour voir les dégâts. Un communiqué de la nation crie de Little Red River indique que la priorité sera accordée aux personnes qui ont perdu leur maison.

«Les visites seront uniquement visuelles, car il n’est toujours pas sûr pour les membres de se promener dans la communauté ou les sites d’habitation en raison des points chauds ainsi que des toxines et des dangers possibles dans les zones qui ont été brûlées», soutient un communiqué publié en ligne vendredi par la première nation.