Retour de WestJet en juin à Québec et dans quatre villes des provinces des Maritimes

CALGARY — WestJet rétablira à la fin du mois de juin prochain les vols desservant Québec de même que les collectivités de Charlottetown, Fredericton, Moncton et Sydney, dans les Maritimes, qui ont été suspendus en novembre dernier en raison de la COVID-19.

La compagnie affirme que cette reprise lui permettra de miser sur les services de l’ensemble de son réseau d’aéroports nationaux, comme c’était le cas avant le début de la pandémie.

De plus, les itinéraires entre Toronto et Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont été suspendus indéfiniment en octobre, seront de nouveau offerts à compter du 24 juin. À la suite d’une suspension temporaire, la reprise du service entre Saint-Jean et Halifax sera devancée au 6 mai.

D’autre part, le président et chef de la direction de WestJet, Ed Sims, reconnaît les investissements que les partenaires de voyages et de tourisme de WestJet doivent faire dans les régions pour commencer à se remettre de la pandémie.

Il espère tout de même que les premiers ministres de l’Atlantique feront progresser leurs efforts pour que la région soit accessible aux Canadiens cet été, par un assouplissement des restrictions de voyage actuellement en place, qu’il qualifie d’onéreuses.

Entreprise citée dans cette dépêche: WestJet (TSX:WJA)