Retour des sports d’équipe extérieurs le 11 juin et des tournois le 25 juin

MONTRÉAL — Les activités sportives extérieures seront permises en groupe de 25 dès le 11 juin au Québec, a annoncé la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, jeudi en point de presse.

De plus, des contacts brefs seront permis entre les participants de sports comme le soccer, le baseball et le volleyball dès le passage en zone jaune, ce qui devrait s’effectuer à la mi-juin pour la plupart des régions du Québec.

Le 25 juin verra le retour des événements extérieurs de grande envergure en zone verte. À ce moment, on s’attend à ce que cela concerne la plupart des régions. «Il sera possible d’organiser des compétitions et des tournois et il sera également permis d’accueillir des spectateurs», a précisé Mme Charest.

Les activités intérieures nécessitant des contacts brefs pourront aussi reprendre à cette date, avec un maximum de 25 participants, sans compter les spectateurs.

Dans tous les cas, les activités devront encore être supervisées par un responsable du respect des consignes sanitaires.

Selon la situation sanitaire

Ces nouveaux assouplissements, développés en collaboration avec la Santé publique, pourront être mis en place «si, et seulement si, la situation épidémiologique continue de s’améliorer», a-t-elle cependant prévenu.

Le conseiller médical stratégique adjoint à la direction de la Santé publique, le Dr Érik Litvak, a souligné l’importance de la vaccination pour permettre un retour à la normale dans le monde sportif. «On a absolument besoin que tout le monde cet été aille chercher sa deuxième dose de vaccin», a-t-il martelé, rappelant qu’à l’automne, avec le retour à l’école et la reprise des activités, les contacts interpersonnels allaient se multiplier.

Le premier ministre François Legault a présenté il y a un peu plus d’une semaine son plan de déconfinement du Québec qui prévoit graduellement lever le couvre-feu et les interdictions de déplacement, permettre l’ouverture des terrasses et la reprise des événements extérieurs.