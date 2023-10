Retour des touristes dans la controverse à Hawaï, après des incendies de forêt

HONOLULU — La zone autour de la ville de Maui en grande partie détruite par un incendie de forêt il y a deux mois devait accueillir à nouveau les voyageurs dimanche, alors que le maire et le gouverneur d’Hawaï ont poussé le redémarrage du tourisme pour stimuler l’économie malgré l’opposition de certains habitants de Lahaina.

Cinq hôtels de l’ouest de Maui acceptaient à nouveau des réservations, selon leurs sites Web et la Maui Hotel and Lodging Association. En outre, huit propriétés à temps partagé — dans lesquelles les visiteurs détiennent une participation financière dans leur chambre — ont ouvert leurs portes dans la région au début du mois, dont certaines à quelques kilomètres des sites dévastés.

Quatre des cinq hôtels rouverts se trouvaient dans la partie la plus au nord de West Maui, dont le Ritz-Carlton de Kapalua. Cette zone se situe entre 11 et 16 kilomètres et entre 15 et 20 minutes de route au nord de la partie de Lahaina qui a brûlé.

La réouverture a eu lieu à l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie de forêt qui a tué au moins 98 personnes et détruit plus de 2 000 structures, dont beaucoup de maisons et d’appartements.

De nombreux résidents locaux se sont opposés à la reprise du tourisme dans l’ouest de Maui, qui comprend la ville de Lahaina et une partie du littoral au nord. Les opposants ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que les voyageurs leur posent des questions sur leurs expériences traumatisantes alors qu’ils pleurent la perte de leurs proches et subissent la destruction de leurs maisons.

Plus de 3500 habitants de la région de Lahaina ont signé une pétition demandant au gouverneur d’Hawaï, Josh Green, de retarder le redémarrage du tourisme. M. Green a déclaré que cela aiderait l’économie de Maui, axée sur le tourisme, à se mettre sur la voie de la reprise.

Une reprise lente attendue

On ne sait pas combien de voyageurs séjournaient dans des hôtels et en multipropriété. Laura Paulson, directrice exécutive de la Maui Hotel and Lodging Association, a déclaré que les enquêtes de son organisation indiquaient que le nombre serait «faible». Elle a prédit «un retour très lent des visiteurs».

Le comté de Maui a publié samedi un message vidéo du maire Richard Bissen reconnaissant les difficultés de la situation.

«Je sais que nous sommes toujours en deuil et que cela semble trop tôt. Mais la réalité est que certains membres de notre communauté sont prêts à retourner au travail. Les factures doivent être payées, les keiki ont des besoins et nos kupuna doivent continuer à recevoir des soins médicaux», a déclaré M. Bissen, utilisant les mots hawaïens désignant les enfants et les personnes âgées.

Des milliers de touristes séjournant dans des hôtels en bord de mer au nord de la zone brûlée ont quitté Maui dans les jours qui ont suivi l’incendie. Depuis, quelque 11 000 chambres d’hôtel à l’ouest de Maui sont soit restées vides, soit ont hébergé des résidents déplacés de Lahaina dans le cadre d’un programme administré par l’Agence fédérale de gestion des urgences et la Croix-Rouge.

M. Bissen a déclaré qu’il travaillait dur pour s’assurer qu’aucune personne touchée par l’incendie ne doive quitter son logement temporaire pour faire de la place aux visiteurs.

Le comté a préparé une autre vidéo mettant en avant les endroits que les visiteurs peuvent visiter en dehors de l’ouest de Maui, notamment la ville de Paia sur la côte nord de Maui et la route panoramique menant à Hana, à l’est de l’île.

Le message vidéo exhortait les visiteurs à faire preuve de respect en restant à l’écart de la zone brûlée, en ne prenant pas et en publiant «d’images inappropriées» sur les réseaux sociaux et en suivant les panneaux et les instructions.

Par ailleurs, le Bureau du bien-être et de la résilience du gouverneur a préparé un dépliant contenant des conseils sur la manière dont les visiteurs peuvent être respectueux, qu’il prévoyait de distribuer dans les hôtels, les bureaux de location de voitures et d’autres lieux fréquentés par les visiteurs.

Le Mauian fait partie des hôtels accueillant à nouveau les voyageurs. Il a publié une note sur son site Internet affirmant que le retour des visiteurs contribuerait à stabiliser l’économie et à fournir des emplois et un soutien «à ceux qui ont tant perdu dans cette catastrophe».

«Cependant, nous demandons humblement que si vous visitez l’ouest de Maui dans les mois à venir, veuillez le faire avec sensibilité et respect pour ceux qui ont subi de lourdes pertes, indique la note. Votre gentillesse, votre compréhension et votre aloha seront appréciés pendant cette période.»