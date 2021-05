Retour devant le tribunal après un arrêt pour délais déraisonnables

OTTAWA — La Cour suprême du Canada a décidé de se pencher sur le cas de quatre accusés qui avaient bénéficié d’un arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

Le plus haut tribunal du pays a annoncé jeudi matin qu’il entendrait l’appel du procureur contre trois membres d’une même famille: Mélanie, Michel et Dax Ste-Marie et un quatrième accusé, Richard Felx.

Les quatre avaient été reconnus coupables, en 2016, de complot en vue de recycler des produits de la criminalité, de recyclage de produits de la criminalité et de commission d’une infraction au profit d’une organisation criminelle.

On leur reprochait d’avoir blanchi de l’argent pour les Hells Angels.

La Cour du Québec avait alors refusé d’ordonner un arrêt des procédures même si les accusés avaient attendu plus de six ans leur procès.

En septembre dernier, la Cour d’appel du Québec a cassé les déclarations de culpabilité et ordonné l’arrêt des procédures.

Ce sera maintenant à la Cour suprême du Canada de décider de leur sort.

Le plus haut tribunal du pays a rédigé, en juillet 2016, l’arrêt Jordan qui établit les paramètres du délai qui peut s’écouler entre le dépôt d’une accusation et la tenue d’un procès.

Le premier procès des quatre accusés a été entendu avant que la Cour suprême ne rende l’arrêt Jordan.

Les accusations ont été déposées en 2009 et le juge de première instance calculait que le procès continuerait jusqu’en mars 2016, un délai de 77 mois.