Retour du Défi J’arrête, j’y gagne! pour aider les gens à renoncer au tabagisme

MONTRÉAL — Les consommateurs de produits du tabac qui désirent renoncer à cette habitude sont invités encore cette année à s’inscrire au Défi J’arrête, j’y gagne!

Les participants auront accès à un éventail d’outils, d’idées et de ressources gratuites pour augmenter leurs chances d’atteindre leur objectif de cesser de fumer. Ces outils comprennent un dossier personnel en ligne, des courriels d’encouragement, l’accès à une communauté Facebook ainsi que la ligne téléphonique 1-866-JARRETE. L’approche du Défi J’arrête, j’y gagne! est notamment basée sur le soutien qu’il offre et la force du groupe.

Les participants devront s’engager à ne pas fumer pendant six semaines, du 10 février au 22 mars.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, espère faire chuter à 10 pour cent la proportion de fumeurs au Québec d’ici 2025. Puisque la nicotine crée une dépendance, il est important selon la ministre que les fumeurs n’hésitent pas à utiliser des aides pharmacologiques et des services à la cessation pour augmenter leurs chances de réussir.

Plusieurs jeunes adultes commencent à consommer la cigarette dans la vingtaine. Par conséquent, une promotion spécifique, intitulée Si j’arrête, j’y gagne quoi?, s’adressera à eux.

Une spécialiste bien connue en médecine familiale, Christiane Laberge, qui est porte-parole de la campagne, a observé que les jeunes ont moins tendance à se lancer dans un processus de cessation car ils n’ont pas encore expérimenté les désavantages de fumer. Elle pense néanmoins qu’un grand nombre de fumeurs âgés de 18 à 24 ans aimeraient délaisser la cigarette.

La promotion qui s’adresse à eux mettra de l’avant les gains concrets et à court terme liés au fait de renoncer au tabagisme.

Un coup de pouce supplémentaire sera offert pour réussir le défi: plus de 10 000 $ en prix à gagner, dont deux voyages au Mexique et un ensemble carte-cadeau et coffret beauté. Les jeunes courront la chance de remporter 1000 $ en s’inscrivant.