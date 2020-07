Retour du NCSM Fredericton mardi, trois mois après le drame de la mer Ionienne

HALIFAX — Le navire HMCS Fredericton, de la Marine royale canadienne, rentre au port d’Halifax mardi matin, un peu moins de trois mois après que six membres de son équipage aient perdu la vie dans la chute de leur hélicoptère dans la mer Ionienne, en Grèce.

L’hélicoptère Cyclone CH-148 s’est écrasé le 29 avril en rentrant d’une mission d’entraînement de l’OTAN. C’était le pire bilan de pertes de vies en une seule journée pour des militaires canadiens depuis que six soldats canadiens ont péri lors de l’explosion d’une bombe en Afghanistan au jour de Pâques de 2007.

Le NCSM Fredericton a été maintenu à quai en Italie pendant deux semaines après l’accident; il a ensuite complété sa mission de six mois en mer Méditerranée.

En raison de la pandémie de COVID-19, les protocoles habituellement mis en place pour souligner le retour des frégates seront bien différents lorsque le NCSM Fredericton accostera vers 9h00 mardi, heure de l’Est.

L’enquête des autorités militaires sur l’écrasement du Cyclone CH-148 n’est pas encore terminée.

Le drame a coûté la vie au sous-lieutenant Abbigail Cowbrough, de Toronto, au capitaine Brenden MacDonald, de New Glasgow en Nouvelle-Écosse, au capitaine Maxime Miron-Morin, de Bécancour au Québec, au pilote, le capitaine Kevin Hagen, de la Colombie-Britannique, au sous-lieutenant Matthew Pyke, de la Nouvelle-Écosse, et au caporal-chef Matthew Cousins, de l’Ontario.

