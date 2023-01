Retour en 2023 du Défi J’arrête, j’y gagne! pour aider à cesser de fumer

MONTRÉAL — Les fumeurs qui souhaitent renoncer au tabagisme sont maintenant invités à s’inscrire au Défi J’arrête, j’y gagne! qui est de retour en ce début de la nouvelle année.

Pour une 24e année consécutive, le Défi invite les intéressés à s’engager à ne pas fumer pendant six semaines, soit du 6 février au 19 mars, un objectif qui est qualifié de réaliste pour la plupart des fumeurs. Renoncer à fumer pendant six semaines augmente de six fois les chances d’arrêter pour de bon.

Le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, rappelle que le Québec compte près d’un million de fumeurs, soit 13,3 % de la population. Il signale que la lutte au tabac contribue à prévenir plusieurs maladies chroniques telles que certains cancers, les maladies du cœur et des poumons.

Le ministre estime que le Défi J’arrête, j’y gagne! a fait ses preuves pour soutenir les fumeurs québécois souhaitant arrêter de fumer et ainsi leur permettre de vivre mieux et plus longtemps.

Les promoteurs du Défi J’arrête, j’y gagne! offrent aux participants l’usage du site Web defitabac.ca et un dossier personnel accessible à l’inscription, de même que des courriels d’encouragement, l’engagement auprès de communautés Facebook et Instagram de même que différents services gratuits et confidentiels.

Pour ajouter à la motivation, un grand prix de 5000 $ en argent, offert par le Défi, sera tiré parmi toutes les personnes qui auront réussi à ne pas fumer pendant les six semaines du Défi J’arrête, j’y gagne!

Les personnes qui désirent s’inscrire sont invitées à obtenir du soutien, car cesser de fumer peut impliquer un sevrage tant physique que psychologique. Elles sont encouragées à consulter un professionnel de la santé, notamment leur pharmacien, qui peut les conseiller pendant toutes les étapes de leur arrêt.