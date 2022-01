Retrait partiel et temporaire à l’ambassade du Canada à Kiev

OTTAWA — Affaires mondiales Canada annonce mardi matin le retrait temporaire des enfants de moins de 18 ans des employés canadiens de l’ambassade du Canada en Ukraine, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent.

La décision canadienne intervient après que le Royaume-Uni a annoncé, lundi, qu’il retirerait certains de ses diplomates de son ambassade à Kiev et après que le département d’État américain a décidé d’ordonner aux familles du personnel de son ambassade de quitter l’Ukraine.

La Russie a mobilisé environ 100 000 soldats aux frontières de l’Ukraine, ainsi que des chars et d’autres pièces d’artillerie lourde, attisant les craintes d’une invasion, ce que Moscou a démenti. Les tensions se sont intensifiées lundi alors que les États-Unis ont placé 8500 soldats en «état d’alerte» en Europe.

L’Alliance atlantique a également annoncé une série de déploiements de navires, d’avions de combat et de troupes de «dissuasion et de défense», en renfort en Europe de l’Est, dans le but de montrer une solidarité accrue des membres de l’OTAN.

Mardi, les dirigeants ukrainiens tentaient toutefois de projeter une image d’apaisement, affirmant qu’une invasion russe n’était pas imminente. Mais Affaires mondiales Canada a déclaré que le moment était venu de réduire la présence diplomatique canadienne à Kiev.

«La sécurité des Canadiens, de notre personnel et de leurs familles à nos missions à l’étranger est notre priorité absolue», indique Ottawa dans un communiqué. «En raison du déploiement militaire russe actuel et des activités déstabilisantes en Ukraine et dans les environs, nous avons pris la décision de retirer temporairement les enfants de moins de 18 ans des employés canadiens de l’ambassade ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent.

«Les fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada et de l’ambassade du Canada en Ukraine à Kiev continueront à suivre la situation.»