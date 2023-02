Réuni en conseil national à Montréal, QS dit constater une «fracture régionale»

MONTRÉAL — Québec solidaire (QS) a échoué à s’imposer en région lors des dernières élections. Le parti, qui a perdu plus d’un point de pourcentage dans 45 circonscriptions rurales ou de banlieues, parle d’une «fracture régionale».

C’est au Collège Ahuntsic de Montréal que les quelque 300 délégués de QS ont choisi de se réunir en conseil national, samedi et dimanche, pour dresser un bilan de la dernière campagne électorale.

Après une présentation, samedi matin, de la responsable aux élections de QS, Julie Dionne, le parti a décrété un huis clos afin de permettre aux membres d’exprimer leurs doléances loin des caméras.

Le parti de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé rêvait de former l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, mais n’a fait élire que onze députés le 3 octobre dernier.

Le constat dans les régions est «marquant», selon Mme Dionne: QS a gagné plus d’un point de pourcentage dans seulement neuf circonscriptions rurales ou de banlieues, alors qu’il a perdu des plumes dans 45 d’entre elles.

À l’inverse, le parti a perdu des points de pourcentage dans deux comtés urbains, mais en a gagné dans 18.

«Si on regarde les circonscriptions urbaines, 1,72 point de pourcentage supplémentaire en moyenne (…), et 2,15 de moins en moyenne dans les circonscriptions rurales.

«C’est vraiment marqué. Il ne s’est pas passé la même campagne dans les deux cas», a expliqué Mme Dionne.

Lors de son discours d’ouverture, M. Nadeau-Dubois a invité les membres à «sortir des chambres d’écho» et à aller à la rencontre des gens, notamment ceux en région.

«Il y a beaucoup de gens durant la dernière campagne, en particulier à l’extérieur des centres urbains, qui nous ont dit: « On vous aime bien, vous êtes pas pires, (…) mais on hésite encore. On est comme pas encore rendus là ». Je pense qu’il faut aller rencontrer ces gens-là. (…) Ils ont des choses à nous dire, à nous apprendre, il faut avoir l’humilité de les écouter, (…) pour présenter en 2026 une encore meilleure version de nous-mêmes», a-t-il déclaré.