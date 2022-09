Réunion du Conseil des ministres à Vancouver: économie et inflation à l’ordre du jour

VANCOUVER — Les membres du Conseil des ministres du gouvernement fédéral sont à Vancouver pour une retraite de trois jours.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a annoncé que leurs discussions porteraient sur l’économie, y compris l’abordabilité du logement et l’inflation.

Le ministre LeBlanc a ajouté que le Parti libéral (PLC) au pouvoir n’était pas préoccupé par l’identité prochaine du chef du Parti conservateur (PCC). Le vote pour choisir le nouveau leader conservateur a pris fin mardi, l’annonce étant attendue samedi.

L’inflation a été un sujet de discussion clé pour Pierre Poilievre, le député de la région d’Ottawa qui est le favori dans la course à la direction des conservateurs. Il a constamment blâmé le gouvernement libéral de Justin Trudeau pour la hausse du coût des besoins de base, des factures de logement et de chauffage, de l’épicerie et des fournitures de rentrée scolaire.