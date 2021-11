15e congrès de QS: «On n’a pas juste de belles valeurs», affirme Nadeau-Dubois

Québec solidaire (QS) veut faire la démonstration en 2022 qu’il est capable de transformer ses «belles valeurs» en propositions concrètes qui vont améliorer la vie des gens au jour le jour.

«C’est l’objectif qu’on tente d’atteindre», a affirmé samedi en point de presse le porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, qui se permet de rêver à des avancées «significatives» aux prochaines élections.

Il affirme que le parti présentera aux Québécois la plateforme électorale «la plus verte de notre histoire». Les autres partis, en plus d’être en «questionnement existentiel», sont «timides» sur le plan de l’environnement.

«On ne fanfaronne pas, a-t-il dit. On va se relever les manches, on va travailler fort, mais au moins, et ça je pense que ça nous différencie des autres partis, on sait où on s’en va, on sait c’est quoi notre projet pour le Québec.»

Environ 400 membres réunis en congrès virtuel ce week-end se prononceront sur une vingtaine de propositions, notamment pour faire face à la crise climatique, «le plus grand enjeu de notre époque», selon QS.

Déjà, à l’ouverture du congrès, QS a annoncé son intention d’interdire dès 2022 les publicités «ultra-polluantes», c’est-à-dire sur les carburants fossiles et les véhicules utilitaires sport (VUS) à essence.

La proposition vise à s’attaquer à la croissance incontrôlée du nombre de véhicules polluants sur les routes du Québec, a affirmé la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien.

Le nombre de camions légers (comme les VUS) a augmenté de 306 % depuis 2014, souligne QS, qui rappelle que le secteur des transports génère près de 45 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec.