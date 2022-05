Revenu Québec: 92,4% de déclarations électroniques pour 2021, en hausse en un an

QUÉBEC — Revenu Québec rapporte une nouvelle hausse du nombre de particuliers qui ont transmis par voie électronique leur déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2021.

Il y a un an, 91,7 % des déclarations ont été reçues par voie électronique comparativement à 92,4 % cette année.

La date limite pour transmettre la déclaration québécoise de revenus pour l’année d’imposition 2021 était lundi dernier, avant minuit. Sur 5,948 millions de déclarations transmises, 5,494 millions ont été acheminées électroniquement.

Revenu Québec affirme que les particuliers devraient continuer à utiliser ses services électroniques, car ils permettent une plus grande flexibilité, diminuent les risques d’erreur et accélèrent le traitement des dossiers et le versement des remboursements.

Par ailleurs, le fisc québécois ajoute qu’en date de lundi dernier, 82,7 % des particuliers à qui un avis de cotisation avait été transmis avaient droit à un remboursement, alors que 16,8 % avaient un solde à payer qui était, en moyenne, de 1360 $.

Quant aux particuliers qui ne peuvent pas payer les sommes dues en un seul versement, en raison de leur situation financière, ils sont invités à proposer à Revenu Québec une entente de paiements échelonnés, jusqu’à ce que la somme due, y compris les intérêts, soit remboursée en totalité.