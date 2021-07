Richardson ratera le 100m aux Jeux de Tokyo après un test positif à la marijuana

La championne américaine Sha’Carri Richardson sera privée de la course olympique de 100 mètres après avoir échoué à un test antidopage pour un produit chimique présent dans la marijuana.

Richardson, qui a remporté le 100m aux essais olympiques en 10,86 secondes le 19 juin, a fait part de sa suspension au «Today Show». Son test positif est survenu aux essais olympiques et son résultat est donc effacé. Jenna Prandini devrait obtenir la place de Richardson au 100 mètres.

Richardson a accepté une suspension de 30 jours qui se termine le 27 juillet, ce qui lui permettrait de disputer les relais féminins. Athlétisme USA (USATF) n’a pas divulgué ses plans pour le relais.

La sprinteuse de 21 ans devait affronter la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce dans l’une des courses les plus attendues de la compétition d’athlétisme aux Jeux olympiques.

Jeudi, alors que des rapports circulaient sur sa possible consommation de marijuana, Richardson a publié un gazouillis qui disait simplement: «Je suis humaine.» Vendredi, elle est passée à la télévision et a révélé qu’elle fumait de la marijuana pour faire face au décès récent de sa mère.

«J’ai été définitivement aveuglée par les émotions, aveuglée par la souffrance et la dissimulation de la souffrance, a-t-elle ajouté. Je sais que je ne peux pas me cacher, donc d’une certaine manière, j’essayais de cacher ma douleur.»

Richardson a vu ce qui aurait pu être une sanction de trois mois réduite à un mois parce qu’elle a participé à un programme d’aide.

Après les Jeux olympiques de Londres, on a assoupli le seuil de ce qui constitue un test positif pour la marijuana de 15 nanogrammes par millilitre à 150 ng/m. Ce nouveau seuil visait à garantir que l’utilisation en compétition est détectée et non utilisée pendant les jours et les semaines précédant la compétition.

Bien qu’il y ait eu de nombreux débats sur la question quant à savoir si la marijuana devrait être considérée comme une drogue améliorant les performances, l’Agence antidopage des États-Unis indique clairement sur son site Web que «tous les cannabinoïdes synthétiques et naturels sont interdits en compétition, à l’exception du cannabidiol (CBD)», un sous-produit qui est à l’étude pour d’éventuels avantages médicaux.

Sans se prononcer sur ses perspectives pour les relais, l’USATF a publié une déclaration disant que sa «situation est incroyablement malheureuse et dévastatrice pour toutes les personnes impliquées.»

Richardson a déclaré que si elle était autorisée à courir le relais, «j’en suis reconnaissante, mais sinon, je vais juste me concentrer sur moi-même.»

Ce cas est le plus récent lié au dopage pour l’équipe américaine d’athlétisme. Parmi les athlètes suspendus des Jeux olympiques figurent le champion du monde en titre du 100 mètres, Christian Coleman, qui purge une suspension pour manquement aux contrôles, et la détentrice des records américains aux 1500 et 5000 mètres, Shelby Houlihan, déclarée positive à un optimiseur pour un optimiseur de performances.