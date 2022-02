Risque d’incendie d’autos Hyundai et Kia: 485 000 propriétaires américains avertis

DÉTROIT — Les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai et Kia demandent aux propriétaires de quelque 485 000 véhicules des deux marques aux États-Unis de stationner leur voiture à l’extérieur seulement, car il existe un risque qu’elle prenne en feu même lorsque le moteur est éteint.

Une défectuosité du module de contrôle du système de freinage antiblocage (ABS) peut causer un court-circuit.

Les modèles visés sont les véhicules utilitaires sport (VUS) Kia Sportage de 2014 à 2016, Hyundai Sante Fe 2016 à 2018, Santa Fe Sport 2017 et 2018, Santa Fe XL 2019 et Hyundai Tucson 2014 et 2015, de même que la berline K900 de 2016 à 2018.

Hyundai et Kia signalent que 11 incidents d’incendie ont été rapportés jusqu’ici, mais que personne n’a été blessé.

La réparation consiste au remplacement d’un fusible, mais les techniciens des concessionnaires inspecteront aussi les modules de contrôle et les remplaceront, si nécessaire.

Aux États-Unis, les propriétaires des modèles Hyundai concernés seront avisés du rappel à compter du 5 avril alors que Kia débutera l’envoi de la correspondance le 31 mars.

On ignore ce qu’il adviendra des propriétaires canadiens des modèles visés.