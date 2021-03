Risques d’embâcles sur la rivière St-François: excavatrice à l’oeuvre à Drummondville

DRUMMONDVILLE, Qc — Les préparatifs à la saison de la crue des eaux sont déjà en cours à Drummondville, en aval de la rivière Saint-François qui fait souvent l’objet de débordements au printemps.

Des travaux de bris du couvert de glace sont en cours cette semaine et dureront une dizaine de jours. Une excavatrice flottante est utilisée pour prévenir la formation d’embâcles sur la rivière et les inondations qui peuvent s’ensuivre lors de la crue.

L’excavatrice flottante s’attarde à rompre le couvert de glace qui se forme au-dessus du chenal de la rivière. Les autorités municipales de Drummondville signalent que les travaux ont débuté près du barrage de la centrale hydroélectrique de Drummondville et se déplaceront vers le barrage de la Chute-Hemmings.

L’excavatrice flottante doit ensuite être déplacée plus en amont, dans le secteur situé entre le barrage de la Chute-Hemmings et le chemin de l’Aéroport.

Pour le moment, la Sécurité civile du Québec rapporte des niveaux d’eau normaux sur la rivière Saint-François. Il en est de même sur les rivières Chaudière et des Outaouais, de même que sur le fleuve Saint-Laurent et les lacs Saint-Pierre et Champlain.