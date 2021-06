Roberge annonce le plan de match pour la rentrée scolaire 2021-2022

QUÉBEC — Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, va présenter mercredi le plan de match pour la rentrée scolaire 2021-2022.

Les élèves du primaire et du secondaire sauront s’ils pourront enfin dire adieu aux masques et aux classes-bulles, et si oui, à quelle condition.

Selon les informations qui circulent déjà, le ministre devrait annoncer qu’au moins 75 % des 12 à 17 ans devront avoir reçu leur deuxième dose de vaccin d’ici la rentrée.

En point de presse mercredi matin, la cheffe de l’opposition officielle et mère de trois enfants, Dominique Anglade, a dit souhaiter la rentrée «la plus normale possible pour tout le monde».

Elle s’est dite «très préoccupée» par la santé mentale des jeunes, qui ont vécu des moments difficiles pendant la pandémie.

Mme Anglade a déclaré être favorable à ce que l’on fixe un objectif de vaccination de 75 % , qui agira comme incitatif pour les jeunes à aller se faire vacciner, selon elle.

«Le fait que l’on dise 75 %, ça met évidemment la pression sur la population. D’un autre côté, ça te permet de dire: « Voici c’est quoi les objectifs »», a-t-elle affirmé.

«C’est sûr qu’on veut passer à autre chose. On espère qu’on est en train de vivre les derniers mille de la crise de la COVID. Il faut tout faire pour qu’en septembre, lorsqu’on rentre en classe, on soit dans un contexte où ça va être le plus normal possible.»