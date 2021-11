Roberge dépose un projet de loi pour réformer l’institution du Protecteur de l’élève

QUÉBEC — Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, donne suite à son engagement de réformer l’institution du Protecteur de l’élève pour mieux traiter les plaintes en milieu scolaire.

Il a déposé, mardi, le projet de loi 9, qui vise à assurer une meilleure protection des droits de tous les élèves du Québec, qu’ils étudient dans le secteur public, privé ou à la maison.

À l’heure actuelle, au Québec, on répertorie des processus de traitement des plaintes différents dans les 72 centres de services scolaires ainsi que dans les 250 établissements privés.

Les plaintes d’élèves qui vivent des problèmes semblables sont traitées différemment. Les décisions rendues varient également d’un endroit à l’autre, ce qui crée des injustices.

En 2017, la Protectrice du citoyen avait signalé que le processus pour traiter les plaintes en milieu scolaire était non seulement méconnu des parents, mais également beaucoup trop complexe.

Dans son rapport, elle soulignait que 75 % des parents ayant utilisé le mécanisme étaient insatisfaits, et qu’une fois sur cinq, ça prenait plus d’une année à traiter une plainte.

«On arrive avec des solutions à tous ces problèmes, a déclaré mardi M. Roberge. On veut un mécanisme de traitement des plaintes qui sera plus uniforme, plus indépendant, plus court et plus efficace.»

Son projet de loi 9 propose de créer un organisme autonome et externe au réseau scolaire qui serait dirigé par un Protecteur national de l’élève, nommé par le gouvernement.

Des protecteurs régionaux de l’élève nommés par le ministre seraient affectés dans chacune des régions de façon à servir l’ensemble du territoire du Québec.

Ils auraient également pour rôle d’informer le public et les parents concernant le processus de traitement des plaintes et de rendre compte de leurs activités au Protecteur national.

La réforme assure par ailleurs une réduction des délais de traitement des plaintes. Elle prévoit la mise en place d’un processus en trois étapes maximales et successives pour le plaignant.

Une protection contre les représailles serait accordée aux plaignants ainsi qu’aux personnes qui collaborent avec le responsable du traitement des plaintes ou avec le protecteur régional de l’élève.

Chaque année, le Protecteur national produirait un rapport, qui contiendrait notamment le nombre, la nature et les motifs des plaintes traitées, ainsi que le délai d’examen des plaintes et certaines recommandations.