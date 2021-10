Roberge dévoile les bases du nouveau cours culture et citoyenneté québécoise

MONTRÉAL — Le nouveau programme qui remplacera le cours d’éthique et culture religieuse (ECR) misera sur trois grands thèmes: la citoyenneté, la culture ainsi que le développement de la pensée critique.

Il sera déployé de façon progressive et volontaire dès la rentrée 2022 avant d’être instauré dans l’ensemble du réseau en septembre 2023, tant au primaire qu’au secondaire, a annoncé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Il a présenté dimanche les grandes lignes du cursus qui portera le nom de «Culture et citoyenneté québécoise». Le premier volet aidera à comprendre la culture des sociétés, en accordant une place prépondérante à la culture québécoise, a expliqué M. Roberge, en conférence de presse.

«L’ancien cours d’éthique et culture religieuse mettait l’accent sur la religion d’appartenance pour apprendre et comprendre l’autre. Avec le nouveau cours, ça fait partie des éléments, mais ce n’est plus prépondérant», a expliqué M. Roberge.

Les Premières Nations et les Inuits seront aussi inclus dans le volet culture.

Le deuxième axe vise à préparer les élèves à l’exercice de la citoyenneté québécoise en parlant entre autres du fonctionnement des institutions publiques, de la liberté d’expression, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de laïcité. Il sera aussi question d’éducation aux médias et d’éducation sexuelle.

Le troisième axe se concentrera autour de la pensée critique par le dialogue. Les élèves seront notamment amenés à se questionner et à aborder des dilemmes moraux.

«On doit apprendre à l’école à aborder des questions sensibles et à demeurer respectueux lorsqu’on est en désaccord, a soutenu le ministre. Cette approche fera obstacle aux censeurs et à tous ceux qui s’attaquent à la liberté d’expression en refusant les discours qu’ils désapprouvent.»

M. Roberge a assuré que toutes les notions seront réparties au long du parcours scolaire, du primaire au secondaire. Elles seront présentées en fonction de l’âge et du développement de l’enfant afin de les approfondir.

Le nouveau programme n’ira pas dans la «redondance», mais dans la «complémentarité» par rapport au reste des matières, a mentionné M. Roberge.

La rédaction du programme est en cours et un processus de validation du contenu sera enclenché auprès de pédagogues. Les détails complets du programme seront connus au printemps prochain.

Des consultations avaient été entreprises en 2020 par le gouvernement afin de réviser le cours d’ECR. Celui-ci a été mis en place en 2008 et a été vivement critiqué par plusieurs groupes, y voyant notamment une promotion du multiculturalisme.

En 2019, le Parti québécois avait demandé son abolition. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a considéré le remplacement du cours comme une «victoire» pour sa formation politique, puisque «le ministre de l’Éducation ne voulait pas l’abolir, car il l’avait enseigné».

D’ici le déploiement de la nouvelle matière, les enseignants auront droit à de la formation, a promis le ministre. Environ trois millions de dollars par année sur trois ans seront investis pour l’implantation de «Culture et citoyenneté québécoise». L’embauche d’enseignants ne sera pas nécessaire, a-t-il dit.

Un «fourre-tout»

Des syndicats d’enseignants n’ont pas tardé à réagir. Si tous s’accordaient pour une révision du cours d’ECR, certaines inquiétudes demeurent sur la quantité importante de sujets compris dans le nouveau programme.

Le vice-président de la Fédération nationale des enseignants du Québec, affiliée à la CSN, se questionne sur le temps alloué, qui est de deux heures par cycle avec le cours d’ECR.

«Il y a une espèce de fourre-tout, de divers thèmes. On se demande comment ce sera possible de faire passer l’ensemble de ces éléments avec seulement deux heures par cycle», a commenté Léandre Lapointe, qui espère que la formation pour les enseignants sera adéquate.

La vice-présidente des dossiers pédagogiques et professionnels de la Fédération des syndicats de l’enseignement-CSQ souhaite que le contenu soit moins volumineux pour davantage approfondir avec les élèves. Brigitte Bilodeau veut éviter que le programme soit du «saupoudrage de notions de la première année à la cinquième secondaire».

«On espère que les rédacteurs de programme auront fait des choix judicieux pour ne pas qu’on se retrouve dans une situation où le programme sera considéré comme un peu fourre-tout», a-t-elle exposé.

M. Lapointe aurait souhaité que des enseignants puissent s’exprimer lors de la conférence de presse. L’événement a donné la parole à des personnalités issues du milieu culturel, Ingrid Falaise, Pierre Curzi et Dany Turcotte, qui sont venues donner leur approbation aux différents thèmes du programme.