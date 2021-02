Robert Dean, ministre sous René Lévesque et Pierre-Marc Johnson,, est décédé

MONTRÉAL — Robert Dean, ancien ministre dans les gouvernements de René Lévesque et Pierre-Marc Johnson, est décédé.

La FTQ, où il avait travaillé pendant plusieurs années avant de se lancer en politique, a confirmé l’information jeudi.

Robert Dean est notamment connu pour avoir parrainé le projet de loi qui a permis de créer le Fonds de solidarité de la FTQ dans les années 1980.

Élu député de Prévost en 1981, il a été ministre du Revenu sous René Lévesque et ministre délégué à l’Emploi sous René Lévesque et Pierre-Marc Johnson en 1984 et 1985.

Sa carrière syndicale s’étend sur plusieurs années, au sein du Syndicat canadien de la fonction publique et de celui des Travailleurs unis de l’automobile.