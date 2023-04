Rogers installera le 5G et le 911 dans tout le métro de Toronto d’ici deux ans

TORONTO — Rogers Communications annonce un plan pour offrir des services complets de connectivité 5G dans la totalité du réseau de métro de Toronto, y compris l’accès au service 911 pour l’ensemble des usagers.

Rogers précise qu’il y a eu entente visant les activités canadiennes de BAI Communications (BAI Canada), qui détient depuis 2012 les droits exclusifs visant la construction du réseau sans-fil de la Toronto Transit Commission (TTC) qui exploite le métro. Grâce à cette acquisition, Rogers peut entreprendre les investissements requis pour construire un réseau 5G pour la totalité du réseau de métro de la TTC.

Aujourd’hui, les usagers de la TTC qui possèdent un téléphone mobile ne peuvent composer le 911 que là où le réseau cellulaire existe, soit sur les quais des stations, dans les halls et dans environ le quart des tunnels. Rogers assure qu’elle comblera rapidement les lacunes dans les sections les plus occupées et les plus critiques du métro.

La construction du réseau 5G devrait prendre environ deux ans étant donné que les travaux nécessaires à l’installation du réseau devront être effectués uniquement la nuit pour éviter les interruptions du service de métro pour les usagers.

D’importantes mises à niveau du réseau de fibre optique et de l’équipement radio sont nécessaires afin de moderniser le réseau et d’accroître la capacité cellulaire des réseaux 3G et 4G actuels et la qualité des services.

Le réseau de métro de Toronto compte 75 stations et s’étend sur près de 80 kilomètres.

Rogers s’attend à ce que son acquisition de BAI Canada se conclue dans les deux prochaines semaines. La finalisation de la transaction est toutefois assujettie à certaines conditions de clôture.

Entreprise citée dans cette dépêche: Rogers Communications (TSX:RCI.B)