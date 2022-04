« Rolling Thunder », une manifestation à motocyclettes, arrivera à Ottawa vendredi

Ottawa se prépare à l’arrivée des motocyclistes de l’événement baptisé « Rolling Thunder », vendredi après-midi.

Il y a des clôtures sur la Colline du Parlement, une zone d’exclusion autour de plusieurs pâtés de maisons du centre-ville et des centaines d’agents de police supplémentaires sur appel.

Le groupe n’a pas été clair sur la cause pour laquelle il va manifester, sauf pour dire qu’il sera à Ottawa pour célébrer pacifiquement la liberté.

On s’attend à ce que des centaines de motocyclistes arrivent vendredi avant un rassemblement samedi matin. Ils prévoient de faire une boucle autour du centre-ville, avec un arrêt au Monument commémoratif de guerre du Canada et une marche vers un rassemblement sur la Colline du Parlement.

Les véhicules impliqués dans le rassemblement ne seront pas autorisés dans une zone qui comprend le Parlement, selon la police, et ils ne pourront non s’arrêter le long de la route, mais les participants pourront traverser la zone à pied.

«Nous n’allons pas empêcher les manifestants de se rendre dans la capitale nationale pour faire entendre leur voix», a déclaré le chef par intérim du Service de police d’Ottawa (SPO), Steve Bell, jeudi.

Neil Sheard, l’un des organisateurs des manifestations contre les restrictions de COVID-19, avait précédemment prôné la liberté pour tous si la police ne laissait pas le groupe circuler à moto dans les rues autour de la Colline du Parlement.

Le directeur de l’école publique Elgin Street, Brian Begbie, a envoyé jeudi une note de service aux parents du conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton indiquant qu’il y a eu des communications avec la police pour assurer que les problèmes de sécurité de l’école soient pris en compte.

« Nous comprenons que de nombreuses familles ont vécu une expérience difficile en février et peuvent s’inquiéter d’une autre manifestation au centre-ville », lit-on dans la note de service, orientant les parents vers des liens vers des organisations de soutien communautaire.

Les manifestants disent qu’ils prévoient de quitter la ville dimanche.

Cela a conduit à des critiques selon lesquelles ils pourraient perturber une collecte de fonds à vélo prévue pour le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario le même jour. Les organisateurs de «Rolling Thunder» ont ajouté un lien vers leur site Web et encouragent les partisans à faire un don au CHEO.

La police a déclaré qu’il n’y aurait aucune tolérance pour une manifestation à long terme comme celle qui a occupé le centre-ville pendant des semaines en février, et que tous les campements seront démantelés.

Les actions de la police d’Ottawa ont également fait l’objet d’un examen minutieux depuis février. Le chef, Peter Sloly, a démissionné de son poste et Steve Bell a déclaré que le service avait beaucoup appris de cette expérience.

L’occupation de février _ qui a pris fin après que le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois et que des centaines de policiers sont intervenus pour disperser la foule, procédant à des dizaines d’arrestations _ a perturbé la circulation, fermé des entreprises et entraîné des plaintes de harcèlement, d’intimidation et de propos haineux.

L’organisation «Rolling Thunder» est associée à plusieurs groupes apparemment liés au « Freedom Convoy » de février.

Une déclaration sur le site Web du groupe attribuée à Neil Sheard indique qu’ils ne soutiennent pas «les blocages, l’obstruction à la police dans l’exercice de ses fonctions, les dommages matériels ou la haine dirigés contre les résidents d’Ottawa». La déclaration encourage également les supporters à respecter les lois et indique que la police sera tenue responsable devant les tribunaux de leurs actions pendant l’événement.

« Enfin, comme on l’a vu lors de la manifestation légale à Ottawa, répandez autant de paix, d’amour et de patriotisme que possible à vos concitoyens canadiens », indique le communiqué.

Lors d’un événement du jour du Souvenir de l’Holocauste jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le monde a été «choqué et consterné de voir des images nazies affichées dans notre capitale nationale» en février.