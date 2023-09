Ron DeSantis décourage les Floridiens de se faire vacciner contre la COVID-19

TALLAHASSEE, Fla. — La Floride recommandera à la plupart de ses citoyens de ne pas recevoir la plus récente dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, soutenant mercredi qu’il n’existe pas suffisamment de données pour montrer que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques qui y sont associés.

Le gouverneur républicain de l’État, Ron DeSantis, et le médecin Joseph Ladapo ont discuté du vaccin avec d’autres experts lors d’un appel Zoom diffusé en direct sur X (anciennement Twitter) mercredi.

M. DeSantis, qui est aussi candidat aux primaires républicaines en vue de l’élection présidentielle de 2024, a de nouveau mis en garde la population de son État contre le vaccin mis à jour qui a été approuvé plus tôt cette semaine par la Food and Drug Administration (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

D’entrée de jeu, le message «NO WAY FDA» était affiché sur l’écran, avant même que la discussion s’amorce officiellement.

«Nous continuons de vivre dans un monde où le CDC et la FDA, du moins en ce qui concerne la COVID-19, nous entraînent dans une direction inexplicable quand on prend en compte les données et le gros bon sens», a lancé le Dr Ladapo.

Ce n’est pas la première fois que le Dr Ladapo tient un discours dans lequel il remet en cause l’efficacité du vaccin contre la COVID-19. Chaque fois qu’il a tenu de tels propos, des lettres ouvertes signées par les agences fédérales de santé ont été publiées, arguant que ses affirmations étaient nocives pour le public.

Les États-Unis ont approuvé lundi la mise à jour des vaccins contre la COVID-19, dans l’espoir de renforcer l’immunité collective contre les nouveaux variants et atténuer toute vague potentielle cet automne et cet hiver.

Les hospitalisations liées au virus ont recommencé à augmenter depuis la fin de l’été. Grâce à une certaine immunité attribuable en partie à la vaccination et à des infections antérieures, les cas demeurent toutefois moins nombreux qu’à la même période l’année dernière.