Routes du Québec: une étude illustre les effets bénéfiques d’une réduction de vitesse

MONTRÉAL — Une étude de deux chercheurs conclut que la réduction des limites de vitesse sur le réseau routier du Québec a généré des effets bénéfiques sur les risques d’accidents graves et mortels.

L’étude menée par les professeurs Marie-Soleil Cloutier, de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), et Ugo Lachapelle, du Département d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a puisé des données du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur des routes de partout en province, entre les années 2006 et 2013.

L’étude indique une tendance à la baisse du nombre de collisions sur tous les segments routiers analysés en milieux rural et périurbain, ce qui a correspondu à l’amélioration du bilan routier des dernières années. Les segments présentant des limites de vitesse à 80 ou à 90 kilomètres à l’heure et ayant subi une réduction de leur limite d’au moins 20 kilomètres à l’heure sont ceux qui ont illustré les plus importantes diminutions du nombre de collisions et de la vitesse moyenne pratiquée.

Dans un texte publié par l’UQAM, l’autrice principale de l’étude, Marie-Soleil Cloutier, précise que plus la réduction de vitesse était grande, et que plus la vitesse préalable était élevée, plus il y a eu diminution des collisions.

Pour sa part, Ugo Lachapelle signale que la méthodologie de la recherche a permis d’analyser des changements de vitesse sur le réseau à différents moments dans le temps et dans différentes circonstances. À son avis, puisqu’il n’y a pas de politique provinciale de réduction de vitesse, cette approche pourra être appliquée pour documenter les impacts et justifier une politique plus systématique.

Les chercheurs ont observé que les demandes par les municipalités de modifier les limites de vitesse sur le réseau du ministère des Transports ont été de plus en plus nombreuses au fil des ans.

L’étude de Marie-Soleil Cloutier et d’Ugo Lachapelle a été présentée le mois dernier dans une publication internationale, le Journal of Transport & Health.