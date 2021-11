Routes emportées: l’ampleur des dommages, à l’approche de l’hiver, représente un défi

L’ampleur des dommages en Colombie-Britannique, à l’approche de l’hiver, compliquera la réparation des autoroutes emportées par les inondations lors de pluies diluviennes cette semaine, préviennent des experts.

Inondations, coulées de boue, affaissements de terrains, «c’est sans précédent, tant par le nombre de sites touchés que par la superficie affectée», a déclaré Joe Wrobel, président de JPW Road and Bridge, une entreprise spécialisée dans la construction et l’entretien de routes de la région de l’Okanagan.

Malgré l’étendue des dommages, M. Wrobel, dont l’entreprise n’est pas directement impliquée dans les travaux de reconstruction, soutient qu’il y a des protocoles déjà en place pour les travaux d’urgence et que le gouvernement de la Colombie-Britannique a déjà dressé une liste d’entrepreneurs et d’équipements qui seraient disponibles pour les travaux.

Mais avant d’entamer les travaux, il faudra procéder à des études géotechniques, a expliqué M. Wrobel en entrevue.

«La priorité sera de rescaper les gens et ensuite il faudra s’assurer que les infrastructures sont sécuritaires ou du moins que les travaux de restauration permettront d’assurer des déplacements sans danger», a-t-il précisé.

Brenda McCabe, présidente de la Société canadienne de génie civil et professeure émérite à l’Université de Toronto, croit aussi que les autorités devront d’abord s’assurer que les travaux peuvent être effectués en toute sécurité.

«Nous devons nous assurer que les pentes qui restent sont stables et que les équipes qui seront déployées pourront s’y rendre en toute quiétude», a-t-elle souligné en entrevue.

«Dans les zones où les routes ont été emportées, les ingénieurs devront décider s’il faut reconstruire à partir de nouveaux plans», des décisions qui devront sans doute être prises au cas par cas, croit Mme McCabe.

«Il faudra aussi prendre en considération ce que l’on connaît maintenant des changements climatiques et des phénomènes météorologiques qui en découlent», a-t-elle affirmé.

D’importants liens routiers situés dans le sud de la province ont été inondés ou affectés par des coulées de boue, voire des glissements de terrain, tandis que des pluies torrentielles s’abattaient sur la Colombie-Britannique de samedi à lundi.

Combien de temps il faudra pour tout réparer va dépendre de l’ampleur des dommages, précise Ahmed Rteil, un professeur en génie civil de l’Université de la Colombie-Britannique du campus Okanagan.

«Aux endroits où des sections entières de la route ont été emportées, l’étude des dommages et de la stabilité des sols peut prendre plus de deux semaines», selon lui.

«Ce n’est que lorsque tu sais qu’elles sont les modalités pour stabiliser le sol que tu peux envisager de construire une nouvelle route ou un nouveau pont», a-t-il indiqué.

«À mesure que le mercure va descendre sous zéro et que le gel va s’installer, ce sera non seulement un défi pour les travaux, mais aussi pour les déplacements de la machinerie lourde nécessaire en terrains montagneux», s’est-il désolé.

M. Rteil craint aussi que de tels phénomènes météorologiques deviennent plus fréquents à l’avenir. Il souligne que la chaleur extrême et les feux de forêt qui ont ravagé la Colombie-Britannique plus tôt cet été ont tué plusieurs arbres, contribuant ainsi aux risques d’affaissement des sols.

«Quand la végétation disparaît, les pentes deviennent alors plus instables», a-t-il affirmé.

«Réparer les routes là où il y a beaucoup de débris peut être assez simple à certains endroits, mais il faudra aussi prévoir des ponts et des détours temporaires à d’autres endroits en attendant que les travaux puissent être complétés», affirme Joe Wrobel.

«Les zones où le niveau de l’eau a le plus monté représenteront les plus grands défis», ajoute celui qui a déjà présidé l’Association canadienne de la construction.

La quantité de travaux à réaliser s’ajoute à la complexité de la chose et les autorités provinciales devront établir quels travaux seront prioritaires, selon M. Wrobel qui est confiant que les constructeurs de routes à travers le pays sont prêts à se mettre à l’ouvrage.

En plus de 40 ans de carrière, il dit avoir déjà vu des projets à des endroits ayant des dommages aussi importants, mais jamais en si grand nombre et au même moment.