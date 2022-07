Rouyn-Noranda: Benoit Charette propose d’imposer des seuils pour différents métaux

MONTRÉAL — Lors d’une visite attendue à Rouyn-Noranda mercredi, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, ne s’est pas engagé à ce que la Fonderie Horne respecte les normes québécoises d’émission d’arsenic. Il considère toutefois établir des seuils quotidiens.

Il pourrait également imposer à Glencore, propriétaire de la fonderie, des seuils d’émissions pour différents métaux et pas seulement pour l’arsenic.

Benoit Charette a discuté de ces propositions lors d’une rencontre avec des comités de citoyens et des médecins à Rouyn-Noranda mercredi midi.

La docteure Claudel Naud-Bellavance, qui pratique à Rouyn-Noranda et qui a grandi dans cette ville de l’Abitibi-Témiscamingue, faisait partie des intervenants qui ont rencontré le ministre.

«Il nous a apporté l’ébauche d’un plan beaucoup plus structuré que ce qui avait été présenté jusqu’à maintenant», a indiqué la médecin de famille en précisant toutefois que «c’est encore incomplet».

Selon elle, la rencontre avec le ministre ne va pas apaiser l’inquiétude de ses patients.

«Quand il n’y a rien de concret, c’est dur d’être apaisé», a-t-elle résumé en réitérant la demande de plusieurs médecins de la région qui, comme elle, ont fait des sorties publiques dans les dernières semaines.

«On veut la même qualité d’air qu’ailleurs au Québec, c’est simple, et pour l’atteindre, c’est le trois nanogrammes», a indiqué la Dre Naud-Bellavance en faisant référence à la norme provinciale qui est fixée à 3 ng/m3.

La Fonderie Horne rejette actuellement dans l’air jusqu’à 100 nanogrammes d’arsenic par mètre cube (100 ng/m3), soit 33 fois plus que la norme provinciale.

«On veut protéger la santé des gens. On ne veut pas de seuil plus haut, car l’arsenic est un cancérigène sans seuil alors dès qu’on monte le seuil, on augmente le risque de cancer et comme médecin, on veut le moins de cancers possible», a résumé Claudel Naud-Bellavance.

Plus la diminution d’émissions d’arsenic dans l’air de Rouyn-Noranda sera rapide et importante, plus il y aura un gain pour la santé publique, selon un récent rapport de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Jacinthe Châteauvert, présidente du Conseil régional en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), était également présente lors de la réunion avec le ministre, rencontre qu’elle a qualifié de cordiale.

Le ministre Charette «ne s’est pas compromis sur des chiffres, mais il nous a mentionné qu’il avait l’intention de demander une diminution significative du pourcentage d’arsenic, sans nécessairement nommer un seuil, et il nous a parlé qu’il pourrait mettre des cibles intérimaires dans l’attestation», a-t-elle résumé.

Selon Mme Châteauvert, le ministre a laissé planer l’idée d’imposer à Glencore un seuil d’émission d’arsenic qui diminuerait progressivement chaque année lorsqu’il renouvellera, dans les prochaines semaines, l’attestation d’assainissement.