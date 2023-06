Royaume-Uni: sanctionné, Boris Jonhnson démissionne de son poste de député

LONDRES — L’ancien premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé vendredi qu’il quittait son poste de député après avoir appris qu’il serait sanctionné pour avoir induit le parlement en erreur.

M. Johnson a démissionné après avoir reçu les résultats d’une enquête menée par des députés sur des déclarations trompeuses qu’il a faites au parlement au sujet d’une série de rassemblements au sein du gouvernement qui ont enfreint les règles de confinement pendant la pandémie.

La police avait finalement octroyé 126 amendes pour les soirées nocturnes, les soirées arrosées et les «apéros du vendredi», dont une à M. Johnson, et le scandale a contribué à accélérer la fin de son mandat de premier ministre.

Dans un communiqué, il a accusé les opposants d’avoir tenté de le chasser.

M. Johnson, dont la carrière a été des montagnes russes de scandales et de retours, a mené les conservateurs à une victoire écrasante en 2019 et a été expulsé par son propre parti moins de trois ans plus tard.

Il a quitté son poste de premier ministre en 2022 au milieu de multiples scandales liés à l’argent, à l’éthique et au jugement, mais était resté député.