Rupture d’un aquarium dans un hôtel de Berlin: enquête des concepteurs américains

BERLIN — Une entreprise américaine qui a aidé à construire un énorme aquarium à Berlin envoie une équipe pour enquêter sur la rupture du réservoir, laissant une vague de débris, d’eau et de poissons tropicaux dans le hall de l’hôtel où il était situé et sur la rue à l’extérieur.

Reynolds Polymer Technology, qui affirme avoir fabriqué et installé le composant du cylindre du réservoir AquaDom il y a 20 ans, a déclaré dans un courriel qu’il était «trop tôt pour déterminer le ou les facteurs qui produiraient une telle défaillance».

La police a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve d’un acte malveillant, mais la cause de cette rupture spectaculaire survenue peu avant 6 heures du matin vendredi, au cours duquel deux personnes ont été légèrement blessées, demeure incertaine.

Le haut responsable de la sécurité de Berlin, Iris Spranger, a déclaré vendredi à l’agence de presse allemande dpa, la Deutsche Presse-Agentur (dpa),que «les premières indications indiquent une fatigue matérielle».

Les responsables ont déclaré vendredi soir que le bâtiment de l’hôtel lui-même a été jugé sécuritaire.

Le gouvernement local a déclaré que presque tous les 1500 poissons qui se trouvaient à l’intérieur au moment de l’explosion de l’aquarium sont morts, mais que «quelques poissons au fond du réservoir» ont été sauvés. Environ 400 à 500 petits poissons provenant d’un ensemble distinct d’aquariums logés sous le hall de l’hôtel ont été évacués vers d’autres réservoirs dans un aquarium voisin qui n’a pas été affecté.

L’aquarium AquaDom a ouvert ses portes en décembre 2003 et a été modernisé en 2020.

Reynolds Polymer, de Grand Junction, au Colorado, soutient sur son site Web que 41 panneaux d’acrylique ont été utilisés pour construire le cylindre du réservoir. L’entreprise y exprime aussi «sa préoccupation sincère» aux clients et aux travailleurs de l’hôtel qui ont été touchés et à ceux qui ont été blessés. «Nous sommes aussi profondément attristés par les animaux et la vie aquatique qui ont été perdus.»