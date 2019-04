Russie: Kim Jong-un et Vladimir Poutine disent avoir eu des échanges fructueux

VLADIVOSTOK, Russie — Le président de la Russie, Vladimir Poutine, et le dirigeant du régime nord-coréen Kim Jong Un affirment tous deux qu’ils ont eu une discussion fructueuse plus tôt jeudi sur les moyens de désamorcer l’impasse qui persiste entre les États-Unis et la Corée du Nord à propos du programme nucléaire nord-coréen.

Les deux chefs ont eu des entretiens dans un lieu de l’île Rousski, près de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe.

Après leur rencontre, Vladimir Poutine a déclaré que Kim Jong Un et lui avaient échangé leurs opinions sur ce qui devrait être fait pour résoudre le contentieux du nucléaire. Le leader de Pyongyang a ajouté que leurs discussions pour régler le dossier de façon pacifique avaient été significatives.

En février dernier, la seconde rencontre entre Kim Jong-un le président américain Donald Trump n’avait pas permis la conclusion d’un accord sur le nucléaire.

À son arrivée en Russie, mercredi, Kim Jong-un avait déclaré qu’il prévoyait aussi discuter avec M. Poutine de la situation dans la péninsule coréenne et des accords bilatéraux avec la Russie.

La Russie semble intéressée par un accès plus large aux ressources minérales de la Corée du Nord. De son côté, Pyongyang convoite l’approvisionnement en électricité de la Russie et veut attirer des investissements russes pour moderniser ses installations industrielles et infrastructures en ruine.

Kim Jong-un doit rentrer en Corée du Nord vendredi.