Russie: une fusillade dans une école fait au moins neuf morts et 21 blessés

MOSCOU — Un jeune homme armé a attaqué une école mardi matin dans la ville russe de Kazan, tuant au moins neuf personnes — sept élèves de huitième année, un membre du personnel enseignant et un autre membre du personnel de l’école — et blessant 21 autres personnes, qui ont été hospitalisées, ont indiqué des responsables russes.

Des images diffusées par les médias russes montrent des étudiants vêtus de noir et blanc sortant du bâtiment en courant. Une autre vidéo montre des fenêtres brisées et de la fumée, alors que des sons ressemblant à des coups de feu sont entendus en arrière-plan. Des dizaines d’ambulances se sont alignées à l’entrée de l’école après l’attaque, et l’accès au bâtiment a été clôturé par la police.

Les médias russes ont déclaré que certains élèves avaient pu s’échapper du bâtiment pendant l’attaque, tandis que d’autres avaient été coincés à l’intérieur. Les élèves ont finalement été évacués vers des jardins d’enfants à proximité, où ils ont pu retrouver leur famille.

Les responsables ont déclaré que l’attaquant avait été arrêté et que la police avait ouvert une enquête sur la fusillade. Les autorités ont immédiatement mis en place des mesures de sécurité supplémentaires dans toutes les écoles de Kazan, une ville située à 700 kilomètres à l’est de Moscou.

Rustam Minnikhanov, gouverneur de la république du Tatarstan, dont Kazan est la capitale, a déclaré que quatre garçons et trois filles, tous des élèves de huitième année, étaient morts dans la fusillade, ainsi qu’un membre du personnel enseignant et un autre employé de l’école.

«Le terroriste a été arrêté, (il a) 19 ans. Une arme à feu est enregistrée à son nom. Il n’a pas été déterminé qu’il y avait d’autres complices, une enquête est en cours », a déclaré l’agence de presse russe Minnikhanov après avoir visité l’école.

Selon les responsables de la santé au Tatarstan, 21 personnes ont été hospitalisées avec des blessures après l’attaque, dont 18 enfants. Six d’entre eux se trouvent «dans un état très grave».

Les autorités ont annoncé mercredi une journée de deuil pour honorer les victimes de la fusillade et ont annulé tous les cours dans les écoles de Kazan.

Si les fusillades dans les écoles sont relativement rares en Russie, il y a eu plusieurs attaques violentes contre des écoles ces dernières années, principalement menées par des élèves.

Les médias russes ont déclaré que le tireur était un ancien élève de l’école qui se serait qualifié de «dieu» dans l’application de messagerie Telegram. Il aurait promis de «tuer une grande quantité de biomasses» le matin de la fusillade. Le compte a été bloqué par Telegram après l’attaque, a déclaré le média indépendant «Meduza».

Le législateur russe Alexander Khinshtein a déclaré sur Telegram que le suspect avait reçu son permis d’armes à feu il y a moins de deux semaines et que l’école n’avait aucune sécurité à part un bouton de panique.

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, en ordonnant au gouvernement de leur apporter toute l’aide nécessaire.

M. Poutine a également ordonné à Victor Zolotov, chef de la Garde nationale russe, de réviser la réglementation sur les types d’armes autorisées pour usage civil à la lumière de l’attaque.

Le ministère russe des Urgences a envoyé un avion avec des médecins et du matériel médical à Kazan et deux hauts responsables, le ministre de la Santé Mikhail Murashko et le ministre de l’Éducation Sergueï Kravtsov, se sont également rendus dans la région.