SAAQ: Legault va «évaluer» le travail du président et du conseil d’administration

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault va «évaluer» le travail du président et du conseil d’administration de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

C’est ce qu’il a déclaré mardi en point de presse à l’Assemblée nationale. Il a ajouté en anglais qu’il prendra certaines actions («I will study … and take action»).

La SAAQ a lancé le 20 février une nouvelle plateforme numérique, SAAQclic, qui a connu plusieurs ratés, ce qui a forcé des clients à faire la file aux différents points de services.

Mardi, M. Legault a reconnu qu’il y avait eu un «problème de planification» à la SAAQ.

«Ce que je veux, dans les prochains jours, les prochaines semaines, c’est d’évaluer le travail du conseil d’administration de la SAAQ et du président de la SAAQ, parce qu’il y a eu de toute évidence une grave lacune de planification à la SAAQ», a-t-il déclaré.