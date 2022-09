Saguenay-Lac-Saint-Jean: deux personnes perdent la vie dans un écrasement d’hydravion

Deux personnes ont perdu la vie à la suite d’un écrasement d’hydravion, qui s’est produit vendredi avant-midi, près du petit lac Onistagane, dans le secteur des Passes-Dangereuses, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une balise de détresse a été déclenchée lors de l’écrasement. La Défense nationale a contribué aux recherches dans ce secteur reculé de la MRC Maria-Chapdelaine. «Un hydravion accidenté a été localisé ainsi que deux personnes qui n’ont malheureusement pas survécu à ce qui semble être un écrasement», a spécifié Hélène Saint-Pierre, lieutenante à la Sûreté du Québec (SQ).

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada a été informé de l’accident. Une enquête a été ouverte par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ et le Bureau du coroner. Ils tenteront de déterminer les causes et circonstances relatives à l’événement.

Les deux victimes sont un homme et une femme. Une autopsie et des procédures d’identification devront être pratiquées afin de «confirmer leur identité à la satisfaction du coroner».