Saguenay: recherches pour trouver un homme tombé mercredi dans une rivière

SAGUENAY, Qc — Des recherches aériennes et nautiques sont en cours à Saguenay dans le but de trouver un homme âgé dans la trentaine qui a perdu pied en marchant tout près de la rivière Chicoutimi et de tomber à l’eau, mercredi après-midi.

Le débit de la rivière a été abaissé à l’un de ses six barrages afin de faciliter les recherches.

La chute du malheureux dans l’eau a été signalée aux autorités par des amis qui l’accompagnaient et qui n’ont pu lui porter secours.

Des policiers du Service de police de Saguenay et de la Sûreté du Québec prennent part aux recherches. Il semble qu’ils n’aient pas renoncé à l’espoir de trouver l’homme vivant car il est peut-être parvenu à s’accrocher à un objet sur le lit ou sur les berges de la rivière en attendant les secours.

La dénivellation du secteur de la rivière Chicoutimi où le jeune homme est tombé est saccadée et on y trouve plusieurs rapides. Son sol est rocailleux.